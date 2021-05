Grave incidente per un 28.enne ciclista cinese residente nel Mendrisiotto che circolava in discesa in via Industria a Mendrisio questa mattina verso le 7.30. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo della bicicletta e dopo aver oltrepassato la rotanda è andato a cozzare violentemente contro un muro posto a lato della strada. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia della città di Mendrisio nonché i soccorritori del SAM che dopo avere prestato le prime cure al ciclista lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica il 28.enne ha riportato gravi ferite.