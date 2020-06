Tra il 18 giugno e il 27 agosto saranno organizzate dodici proiezioni sotto le stelle. «Le prime sei date – due con formula drive-in – saranno proposte dall’associazione Grande Velocità, le altre saranno programmate come Cinequartiere. «Tutte le proiezioni saranno gratuite, offerte dal Comune - in particolare dai Dicasteri Sport e tempo libero e Attività culturali, con il sostegno di Banca Stato e AGE», si spiega in una nota.

Il ciclo di proiezioni si aprirà con due serate drive-in seguite da altre quattro proposte da Grande Velocità (di giovedì alle 20.30) senza vetture, tutte nel piazzale retrostantedel Palapenz. «L’idea coinvolge sei personalità legate al mondo del cinema e dell’immagine, alle quali è stato affidato il compito di proporre un film»: Gregory Catella (che ha scelto il film «Madame», proiettato in modalità drive-in il 18 giugno), Frédéric Maire («Si alza il vento», proiettato in modalità drive-in il 19 giugno), i curatori della Biennale dell’Immgine («E.T.», il 25 giugno), Lili Hinstin («Comizi d’amore», il 2 luglio), Marco Müller («The night of the hunter», il 9 luglio) e Alberto Cano («The salt of the earth», il 16 luglio).