Claudio Schneeberger (Lega-UDC) è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Chiasso. È stato eletto ieri sera nella prima seduta della legislatura. Il neoprimo cittadino ha esordito garantendo il massimo impegno. In un periodo segnato dalla pandemia ha affermato che “Chiasso ha affrontato negli ultimi anni, ma soprattutto da inizio pandemia, delle problematiche sociali e finanziarie che hanno in parte frenato la progettualità atta a migliorare la qualità di vita dei cittadini. Le conseguenze della pandemia influenzeranno pesantemente la salute finanziaria del Comune, ma soprattutto quella dei cittadini. Il nostro dovere sarà quello di affrontare questo periodo di 3 anni alla ricerca di soluzioni condivisibili ed efficaci per il bene della nostra popolazione, instaurando collaborazioni con i Comuni vicini, nell’intento di avere una progettualità rivolta a tutto il territorio».

La decana

A inizio seduta aveva preso la parola la consigliera decana Flora Solcà (Lega-UDC). Ha ricordato le sue origini delle Seychelles ma si è detta orgogliosa di far parte della comunità chiassese “e ciò significa partecipare alla vita sociale, culturale ed economica ma anche a quella política”. Rivolgendosi ai presenti anche in inglese e francese, Solcà ha concluso il suo intervento con l’appello “a lavorare insieme per fare di Chiasso un nel posto dove vivere e lavorare”.

Il più giovane

E ancora prima della designazione di Schneeberger allá presidenza del Legislativo, è intervenuto anche il più giovane in sala, il 20.enne Rock Bolombo (US-I Verdi). Il valore dell’educazione e il sostegno del potenziale dei giovani sono stati evocati come elementi essenziali nella società di oggi. E ha concluso con tre sogni legati a Chiasso: “Che la nostra Chiasso possa essere illuminata dai raggi della giustizia egualitaria, che la politica possa sempre puntare al bene di tutti i suoi cittadini, non solamente all’utile e che Chiasso possa essere bagnata dalle acque dell’educazione universale, nostra indispensabile medicina».

L’inciampo

La seduta è continuata con la nomina dei membri delle commissioni e dei delegati negli enti di diritto pubblico e privato. Una situazione singolare si è verificata al momento della nomina del supplente nel Consiglio consortile depurazione acque di Chiasso e dintorni: il Municipio ha infatti dovuto cambiare all’ultimo momento la candidata proposta in quanto – come riferito dal sindaco Bruno Arrigoni – non ancora cittadina svizzera.

©CdT.ch - Riproduzione riservata