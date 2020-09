C’è del sano ottimismo ma anche la consapevolezza di doverci andare con i piedi di piombo ed evitare grandi proclami. Perché non sarà facile. L’impressione però è che l’idea (un po’ tutti ci hanno chiesto di non chiamarlo ancora progetto) di interrare l’A2 nel Basso Mendrisiotto, spostando l’autostrada in galleria sotto il Penz, sia passata a un nuovo livello: da sogno a obiettivo politico (almeno a lungo termine). Per la prima volta in forma ufficiale la visione - elaborata dall’architetta Elena Fontana - è stata presentata al consigliere di Stato Claudio Zali e ai 5 Comuni interessati (Chiasso, Vacallo, Balerna, Novazzano e Morbio Inferiore). Con loro anche il presidente della Commissione regionale dei trasporti Andrea Rigamonti.

«Un momento che apprezzo»Il ministro Zali ha apprezzato la...