Coldrerio: riecco sant’Apollonia dopo tre anni

Ci sono voluti 3 anni ma oggi l’edificio sacro del Seicento si presenta completamente restaurato. Stiamo parlando della chiesa di sant’Apollonia a Coldrerio, quella situata accanto al cimitero, che è pronta per essere riconsegnata alla comunità e ai fedeli. Per celebrare degnamente il traguardo domenica 29 agosto, a partire dalle 15, il Consiglio parrocchiale di Coldrerio ha previsto l’inaugurazione e la presentazione dei restauri effettuati, come ci spiega il presidente Gianpiero Ceppi. Saranno così aperte le porte della chiesa con la sua Via Crucis esterna. Sarà un momento importante per la comunità di Coldrerio e per i devoti di sant’Apollonia, «diaconessa di Alessandria, martirizzata nel 249 spezzandole denti e mandibole» come scrive lo storico locale Guido Codoni. Sarà anche l’occasione...