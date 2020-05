Il progressivo ritorno alla normalità e il superamento della fase acuta della pandemia sono deducibili, nel Magnifico borgo, (anche) dalle dimissioni di Giorgio Comi dall’incarico di municipale (in occasione delle Comunali di aprile, annullate a causa del coronavirus, Comi non aveva sollecitato un nuovo mandato) e dalla conseguente entrata in funzione di Françoise Gehring Amato, attuale capogruppo di Insieme a Sinistra.

«Sento sicuramente il senso di responsabilità, che pesa: assumerò una carica in un momento molto particolare, costellato da tante incertezze, in cui si sommano incognite e fragilità tanto a livello sociale quanto a livello economico», così Gehring Amato, che intende portare avanti il progetto dell’AlternativA - Verdi e Sinistra insieme. Il Municipio sarà dunque composto da due donne: «Sono felice di poter lavorare con Francesca Luisoni, prima donna in Municipio della Mendrisio aggregata. Sono infatti convinta che le donne siano una componente importante della società». Sulla questione di genere la nostra interlocutrice ha le idee chiare: «Il contributo delle donne in politica è tanto importante quanto quello degli uomini. In Ticino si fatica di più rispetto al resto della Svizzera, ma le donne, che ragionano in termini di generazioni più che di scadenze elettorali, sono tenaci».

«La decisione di non ripresentarmi ha vari significati, tra cui uno privato, legato alla mia vita di 66.enne e al bisogno di cambiamento, di sviluppo, anche in vista del nuovo progetto Alternativa - Verdi e Sinistra insieme», commenta da parte sua Comi. Il politico era stato sanzionato dal Governo per mancato rispetto della norma che regola la collisione di interessi in seno al Municipio. Se le dimissioni verranno accettate, Comi, nell’Esecutivo dal 2013, lascerà formalmente la carica a metà luglio.

