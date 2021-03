Stavolta il Consiglio comunale di Vacallo ce l’ha fatta. Durante la seduta di lunedì sera, all’unanimità i presenti hanno approvato la richiesta di un credito di 266.000 franchi per la progettazione della ristrutturazione del comparto scolastico in via Franscini (che comprende l’ex asilo Riva, le vecchie scuole e i loro spazi esterni).

Maggioranza qualificata

Abbiamo detto «stavolta ce l’ha fatta» perché un primo tentativo effettuato il 14 dicembre era andato a buca. Quel giorno fu fatto un pasticcio durante la seduta per cui il credito di progettazione fu accolto con 12 voti favorevoli, 4 contrari e un’astensione. Non fu però raggiunta la maggioranza qualificata di 13 voti favorevoli per essere accettato. Il messaggio municipale ritornò quindi al mittente. All’indomani della seduta si scatenò un putiferio a suon di comunicati stampa e lettere sulla stampa, con accuse reciproche fra i vari attori.

Un paio di mesi dopo il Municipio ripresentò il messaggio praticamente tale e quale al precedente, con una lettera che spiegava il suo agire. Così l’altra sera, come detto, il credito è stato approvato senza obiezioni. Anche l’emendamento proposto dalla sinistra è stato modificato in modo tale da essere approvato da tutti.

Ricordiamo che per la ristrutturazione del comparto si parla di un investimento di almeno 5 milioni di franchi.

Senza opposizioni

I consiglieri comunali presenti lunedì sera hanno approvato all’unanimità anche l’altra richiesta di credito all’ordine del giorno: 305.000 franchi per la sostituzione della condotta fognaria in via Bertola.

Il Legislativo ha approvato anche due convenzioni: una per la ristrutturazione del Palapenz a Chiasso (con stanziamento di 200.000 franchi) e una per l’accorpamento al Servizio autoambulanza del Mendrisiotto del Servizio medico dentario regionale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata