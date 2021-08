Comparto Valera a Mendrisio: «Ritardata senza motivo la decisione sulla licenza»

Negli scorsi giorni scrivevamo di una richiesta di risarcimento di quasi 4,4 milioni di franchi all’indirizzo della Città di Mendrisio da parte della comunione ereditaria Fontana per la mancata decisione su una domanda edilizia per costruire un capannone-deposito su un suo fondo nel comparto di Valera a Rancate. La domanda di costruzione risale addirittura al 2007. L’ammontare del risarcimento è stato calcolato in base al danno arrecato alla comunione ereditaria Fontana per i mancati introiti fino ad oggi.

Se il Municipio di Mendrisio da una parte «si oppone integralmente alla pretesa ritenuta infondata», dall’altra deve fare i conti con una sentenza del Consiglio di Stato datata 11 settembre 2019 – per denegata giustizia – di cui siamo venuti in possesso che gli impone di evadere la domanda...