Dopo aver permesso di scrutare il cielo per un quarto di secolo, l’osservatorio del Monte Generoso ha preso letteralmente il volo circa 10 giorni fa, in elicottero. La nuova casa del telescopio sarà bernese. In futuro permetterà infatti di osservare gli astri dalla collina del Gurten, dove sarà appunto trasferito. Ma la regione non perderà la possibilità di osservare da vicino stelle e pianeti.

L’addio alla vetta

Contro la scelta della Ferrovia Monte Generoso di rinunciare all’osservatorio si sono opposti in tanti - Comuni della regione, appassionati, studenti e Cantone - ma nulla ha fatto tornare sui suoi passi la FMG. «Purtroppo non vediamo alcuna possibilità significativa per l’utilizzo futuro dell’osservatorio in vetta al Monte Generoso», aveva commentato il direttore della FMG Lorenz Brügger...