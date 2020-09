Con un laser si può anche far precipitare un velivolo

Può sembrare una bravata ma non lo è affatto. Un pilota può perdere l’attenzione (con conseguenze fatali se vola a bassa quota o è in fase di decollo o atterraggio), può subire cecità temporanea e perfino lesioni permanenti agli occhi. Sparare un fascio laser contro un velivolo è un reato che - come accaduto nel Mendrisiotto negli scorsi giorni - può portare a una denuncia per messa in pericolo della vita altrui. Ma veniamo ai fatti. La notte tra il 10 e l’11 settembre un trentacinquenne italiano residente nel Mendrisiotto ha puntato un laser contro un Super Puma dell’esercito, di pattuglia per conto dell’Amministrazione federale delle dogane. Il controllo dei confini dai cieli infatti - in attesa che i droni tornino in servizio (i nuovi Elbit/Hermes 900 sono in ritardo) - è provvisoriamente...