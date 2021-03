Condannato a 2 anni e 6 mesi per furto aggravato

Lui ha negato ogni addebito ma la Corte delle Assise criminali non gli ha creduto. È così stato condannato a 2 anni e 6 mesi il cittadino italiano a processo ieri per furto aggravato. Diciamo subito che sull’ammontare della pena pesa anche la condanna a un anno, sospesa, per un’infrazione grave alle norme della circolazione stradale non contestata. In definitiva l’uomo dovrà scontare in carcere un periodo di 6 mesi. Subito dopo la sentenza è così stato tradotto al penitenziario della Stampa.