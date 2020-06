È stato condannato a 4 anni e 9 mesi da espiare (dedotto il carcere preventivo già sofferto) il barista - un calabrese di 36 anni, responsabile di un locale a Mendrisio, accusato di coazione sessuale ripetuta, atti sessuali con persone dipendenti, violenza carnale e atti sessuali con fanciulli. Questo per aver commesso abusi – nel maggio dell’anno scorso – nei confronti di due giovani (di 15 e 17 anni) che stavano compiendo un breve stage, un periodo di prova, per imparare il mestiere di cameriere.

Nei suoi confronti il procuratore pubblico Nicola Respini, titolare dell’inchiesta, aveva chiesto una condanna pari a 6 anni e 3 mesi. La Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Marco Villa, ha sostanzialmente confermato l’atto d’accusa, decidendo per dei proscioglimenti che – come ha spiegato il giudice – riguardano più la forma che la sostanza. L’imputato è per esempio stato prosciolto da alcuni episodi di coazione sessuale in quanto, a detta della Corte, rientravano già sotto l’accusa di violenza carnale. «Ma sono questioni – ha ribadito Villa – giuridiche. La colpevolezza e la gravità dei fatti non viene per nulla scalfita».

Il suo «modus operandi» dell’imputato era sempre più o meno lo stesso: quando il locale si svuotava lui iniziava ad allungare le mani, a provarci, esercitando pressioni psicologiche e sfruttando l’insicurezza delle ragazze e la soggezione che provavano nei suoi confronti. Di fronte ai ripetuti «no» di una delle due, lui si ha desistito. Ma nell’altro caso le richieste di fermarsi, di smetterla, non sono bastate. E la giovane è stata costretta ad un rapporto completo.

L’avvocato difensore, Marco Masoni, aveva chiesto una massiccia riduzione della pena, che la Corte ha accolto parzialmente. «In favore dell’imputato gioca il fatto di aver collaborato, anche se non molto all’inizio, ed aver così evitato sia un processo indiziario, sia ulteriore sofferenza alle vittime». Il barista era infatti sostanzialmente reoconfesso. «E conta anche il regime di carcere duro sofferto», essendo stato per più di un anno alla Farera (che è il carcere giudiziario) anziché alla Stampa. Senza dimenticare i mesi segnati dall’emergenza COVID, che hanno reso il carcere più aspro (anche solo per il fatto che durante questo periodo sono state proibite le visite dall’esterno).

«Ma la Corte – ha spiegato Villa – non è convinta che ci sia un pieno pentimento. Nonostante il periodo passato in carcere non siamo certi che l’imputato abbia realizzato la gravità dei fatti compiuti». L’uomo sarà espulso dalla Svizzera per 10 anni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata