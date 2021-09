Condannato il rapinatore che non vuole fornire dettagli

Ha ammesso tutto e si è preso le sue responsabilità - come ha ribadito più volte oggi in aula -, ma non ha aggiunto altro. Nessuna motivazione, nessun nome, nessun dettaglio sulle tre rapine messe a segno a Brusino Arsizio nell’arco di circa un anno, tra l’aprile del 2017 e l’aprile del 2018.

Tre rapine per cui è stato condannato a 3 anni e 10 mesi di carcere, come richiesto dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo e dall’avvocato difensore Mario Bazzi, che hanno concordato una proposta di pena.

L’uomo comparso di fronte alla Corte delle Assise criminali di Mendrisio presieduta da Francesca Verda Chiocchetti è un 36.enne italiano, arrestato nel 2019.

I colpi erano stati messi a segno con un complice ed erano tutti riusciti. Hanno fruttato complessivamente un bottino di oltre 91.600 franchi (in denaro e sigarette) e hanno avuto conseguenze anche fisiche. Nei 3 casi erano infatti state usate armi per minacciare le commesse al lavoro (due volte un coltello e una volta una pistola). Una donna era anche stata ferita, perché strattonata e afferrata per il collo.

A concorrere all’identificazione e al successivo fermo dell’uomo sono stati anche i suoi tatuaggi: in occasione della seconda rapina alcuni sono stati ripresi dalla videosorveglianza e gli inquirenti li hanno potuti confrontare con quelli di alcune foto presenti sul profilo Facebook dell’uomo.

Il 36.enne è stato giudicato colpevole di rapina aggravata in banda, ripetuta, e gli è stata inflitta una pena di 3 anni e 10 mesi di carcere (più l’espulsione per 7 anni dalla Svizzera).

Il 36.enne, come anticipato, ha ammesso le sue colpe, ma non ha voluto fornire dettagli. Limitandosi a scusarsi con le vittime. Una scelta che il suo avvocato ha invitato a non giudicare «in modo avventato. Non l’ha fatto per proteggere i suoi complici, ma i suoi cari, perché temeva ripercussioni per loro».

«Accadimenti come quelli di cui si è reso protagonista potrebbero portare a una condanna più pesante - ha detto Lanzillo - ma alcuni fatti che fanno parte del «pacchetto» saranno giudicati in Italia e quindi ci sarà un’altra condanna che si aggiungerà a questa». Oltre confine l’uomo dovrà ad esempio rispondere dell’incendio doloso all’auto usata per il terzo colpo.

