Il 27 novembre 2015 uccise, colpendolo con una mazza di ferro, Angelo Falconi in un’autorimessa di via Valdani a Chiasso. Il figlio Mirko, che era a sua volta stato accusato dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier di assassinio, è stato assolto.

Assassinio, come proposto dal Ministero pubblico, e non omicidio intenzionale come invece chiedeva la difesa (l’avvocato Marco Bertoli). Questo perché Pasquale Ignorato agì - così ha spiegato il giudice Marco Villa - senza mostrare scrupoli e colpì Falconi a più riprese, in modo violentissimo e anche quando non aveva più alcun modo di difendersi. «Si sarebbe potuto fermare dopo il primo colpo, ma è andato avanti e l’ha colpito altre 5 o 10 volte. È stata una mattanza».