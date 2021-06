I diplomi CAS di Tecnico comunale

Si è concluso il CAS Tecnici Comunali, edizione 2019/2020. Il corso di formazione continua, organizzato per la dodicesima volta dal Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI, in collaborazione con la Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, ha impegnato i candidati e le candidate da ottobre 2019 ad ottobre 2020 per un totale di 180 ore-lezione.