Via Valdani: scoprire cosa accadde in quel garage

Omicidio di Chiasso

Dopo anni di indagini, ipotesi e speculazioni approda in aula l’omicidio di via Valdani del 2015 - Pasquale e Mirko Ignorato, padre e figlio, dovranno rispondere di assassinio per l’uccisione di un imprenditore di 73 anni – Il genitore è reo confesso mentre l’altro imputato afferma di aver solamente assistito alla scena