A Novazzano ci sono alcuni interessanti nuclei storici come quello di Brusata, di Castel di Sotto e del centro del paese. In tempi recenti quest’ultimo è stato al centro di progetti, discussioni, lettere sui giornali, interventi politici e anche sentenze di tribunale.

Su un aspetto tutti gli attori che si sono espressi in questa vicenda sono d’accordo: quel nucleo è decadente per cui occorre assolutamente intervenire. Ma come? Proprio ieri un gruppo apartitico di novazzanesi ha consegnato al Municipio una petizione firmata da circa 260 persone denominata «Per la salvaguardia del nucleo storico di Novazzano e dell’area del verde pubblico». E già da questa frase si comprende molto, cioè la volontà dei firmatari di vedere trasformata questa porzione di territorio nel rispetto del tessuto e della sostanza storica.

Stop al progetto Botta

Come ci spiega Nicola Soldini del gruppo promotore della petizione, l’idea di una raccolta di firme era nata un paio d’anni fa quando nel nucleo, accanto al Municipio, si profilava la realizzazione di nuovi appartamenti e di una rimessa interrata, previo anche l’abbattimento di parte degli edifici esistenti, un progetto peraltro dall’archistar Mario Botta. Come forse qualcuno ricorderà, il progetto fu poi abbandonato anche in seguito a una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo dopo un’opposizione da parte della Società ticinese per l’arte e la natura.

Il «problema» però è rimasto, tanto che ieri si è arrivati alla consegna alle autorità della petizione.

Qualità della vita

Coloro che hanno firmato il testo della petizione ritengono che «sia necessario mirare alla qualità dello spazio abitato e vissuto perché anche da essa deriva la qualità della vita del cittadino; gli interventi nel nucleo storico devono favorire in prima linea, come d’altra parte è già avvenuto per l’ex Casa d’Italia, il restauro conservativo con il mantenimento degli aspetti di valore; gli interventi effettuati nel nucleo devono in primo luogo portare alla creazione di spazi pubblici di incontro e di aggregazione a favore della popolazione; sia prioritario affrontare l’afflusso di traffico veicolare affinché il nucleo resti il più possibile un’area pedonale».

Soldini tiene a sottolineare che con la petizione si intende incitare le autorità a «mettere mano in modo intelligente al comparto. Vogliamo dare una spinta propositiva affinché si possa intavolare un dialogo con l’unico proprietario dei vecchi edifici. Ci deve essere una via di mezzo fra demolizione e abbandono totale».

Al proposito (vedi il CdT del 16 gennaio) va detto che il sindaco Sergio Bernasconi ci aveva confidato che il Municipio si è già mosso: «Abbiamo incaricato il nostro pianificatore di studiare la situazione di quella porzione di nucleo per capire che cosa si può fare».

Critiche all’Esecutivo

Critiche al Municipio sono state indirizzate anche al progetto di centro abitativo per anziani autosuffcienti previsto a Casate, accanto alla casa per anziani Girotondo: «Non capisco la fretta di andare in Consiglio comunale prima della fine della legislatura. Dopo aprile si sarebbe potuto riaccendere la discussione a livello politico. Il rischio è di creare a Casate un quartiere per anziani, invece di mettere l’accento sul concetto di intergenerazionalità».

