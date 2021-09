Il centro di distribuzione alimentare del Tavolino Magico di Chiasso festeggia 10 anni. In via Vela 2 ogni settimana l’associazione distribuisce 800 chili di cibo a 200 residenti, soprattutto famiglie numerose.

«Vedere tanta povertà in Svizzera è una lezione di vita che ti apre gli occhi. In dieci anni abbiamo sostenuto davvero tante famiglie, non solo dando loro del cibo ma anche aiutandole a sbrigare questioni amministrative» dice Brunella Frigerio, attiva come volontaria quasi dall’inizio, quando nel settembre 2011, la Parrocchia di Chiasso aveva messo a disposizione un locale, sotto il cinema Excelsior, per la distribuzione del cibo. Assieme alla responsabile Bruna Bernasconi, coordina una ventina di volontari. Ci spiega: «Accogliamo con semplicità chi è nel bisogno, abbiamo un’utenza multietnica, a volte si comunica gesticolando e con gli sguardi. Molti sentendosi accolti si aprono, si raccontano».

Dare sollievo

Tra i beneficiari a Chiasso figurano, come negli altri 13 centri di distribuzione, «workingpoor»; famiglie numerose, fino a 9 persone, o monoparentali; rifugiati; persone in difficoltà, soprattutto giovani, che non trovano lavoro, l’hanno perso o ricevono prestazioni sociali insufficienti; pochi o nessun anziano. «I momenti più preziosi sono quando un nostro utente trova una nuova occupazione, si rimette in carreggiata e non ha più bisogno del Tavolino Magico. Sono attimi di gioia che condividiamo come una famiglia», aggiunge. La merce consegnata è un sollievo per le persone a budget ridotto che versano un franco simbolico ad ogni distribuzione. Per accedervi, bisogna essere titolari di una carta acquisti del Tavolino Magico: viene rilasciata dagli enti sociali competenti (servizi pubblici o privati) dopo attenta verifica della situazione finanziaria.

Dal cinema alla palestra

Fino al 2014, la distribuzione è avvenuta nel locale sotto il cinema Excelsior, dove lo spazio però non bastava più per 70 carte acquisti (corrispondono a oltre 200 persone). Bisognava trovare un locale più adeguato. Dal luglio 2014 la distribuzione si è spostata alla palestra dismessa di via Vela, messa a disposizione gratuitamente dal Comune. Qui ogni settimana, in media 200 beneficiari ricevono pane, frutta e verdura fresche, latte e latticini, dolci, bibite, salami, piatti precotti e surgelati. La distribuzione avviene ogni martedì feriale dalle 16.30 alle 17.30.

