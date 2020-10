«La parte più importante è il contatto iniziale, quando c’è il contatto l’anziano si apre in una maniera che si potrebbero scrivere dei romanzi». Così Giovanni Ambrogini, presidente dell’ATTE Valle di Muggio e tutor di comunità, racconta il lavoro del tutor, una nuova figura di volontario pensata per andare in aiuto degli anziani che vivono in regioni periferiche. Una figura nata nell’ambito di un progetto interregionale che si è svolto in Valle di Muggio e in Valle Onsernone su lato ticinese e nel Verbano Cusio-Ossola su lato italiano e conclusosi sabato scorso con la consegna degli attestati ad una trentina di tutor. La cerimonia, un po’ in presenza e un po’ a distanza, ha avuto luogo a Mezzana nell’ambito del convegno «Restare in contatto, costruire ponti» organizzato dal Laboratorio di...