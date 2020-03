Due residenti della casa anziani di Chiasso sono risultati positivi al coronavirus. Le loro condizioni di salute, come ci ha confermato il direttore Fabio Maestrini, non destano al momento particolari preoccupazioni anche se, vista l’età, vanno chiaramente monitorati e tenuti sotto controllo. I due ospiti della struttura erano stati messi in isolamento ieri, all’apparire dei primi sintomi e in attesa dei risultati delle analisi che, appunto, hanno poi dato conferma del contagio.