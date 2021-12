«Faremo di tutto per chiedere delle soluzioni alternative alla realizzazione del citato progetto e ci batteremo affinché la corsia dei tir non venga realizzata nel Mendrisiotto».

Le parole sono del Municipio di Mendrisio ma l’intenzione è regionale. La promessa - ribadita a chiare lettere - è infatti della Città e dei Comuni limitrofi, ma anche della Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM), che insieme si stanno mobilitando per contrastare le intenzioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Il progetto in questione è noto e controverso. È quello della Confederazione che mira alla realizzazione, entro il 2028, di una corsia ad hoc sull’A2 per i tir che attendono lo sdoganamento in Italia tra l’area di servizio di Coldrerio e il viadotto di Bisio, utilizzando l’attuale carreggiata di emergenza.

La promessa, o meglio l’impegno degli attori momò, è messo nero su bianco nella recente risposta del Municipio di Mendrisio a un’interrogazione sul tema inoltrata da dieci consiglieri comunali del PLR.

«Progetto necessario»

Nel testo l’Esecutivo ricorda di aver incontrato USTRA e CRTM a fine novembre e che la riunione è stata organizzata in seguito alla lettera inviata proprio ad USTRA da tre Comuni del distretto in merito alla prospettata corsia ad hoc per i tir (Coldrerio non aveva sottoscritto la missiva ma condivide i timori, così come Chiasso e altre località).

In quell’occasione l’ufficio federale aveva ribadito «la necessità del progetto - si legge nella risposta - che considera il risanamento e la messa a norma del tratto autostradale (che risale ormai al 1966), con la messa in sicurezza della corsia tra Coldrerio e Balerna necessaria allo stoccaggio dei veicoli pesanti in attesa di attraversare il confine verso l’Italia».

Quello di fine novembre non è però stato un incontro occasionale. Nella risposta si rende infatti noto che il Municipio ha chiesto che la riunione con USTRA diventi periodica «per avere una maggiore convergenza sui progetti portati avanti da quest’ultima». L’auspicio - e qui forse si nasconde anche una velata critica - è infatti che «in futuro il Municipio venga coinvolto da Cantone e Confederazione nell’elaborazione dei progetti unitamente ai Comuni limitrofi e alla CRTM».

La lettera

Ma cosa diceva la lettera? Nella risposta si riassumono così i suoi contenuti: «Rivalutare la necessità di adeguare la corsia dei veicoli pesanti lungo l’autostrada e sospendere definitivamente lo stazionamento attuale sulla corsia di emergenza non appena verrà aperta l’area di Giornico».

