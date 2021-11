Nessuna apertura, nessun «ammorbidimento». L’Ustra (Ufficio federale delle strade) tira dritto e non recede di un millimetro dal suo progetto di realizzare sull’autostrada nel Basso Mendrisiotto una corsia separata per la sosta dei camion in attesa di sdoganamento. E questo atteggiamento ha infastidito non poco la Commissione regionale dei trasporti (CRTM) e alcuni municipali in rappresentanza dei Comuni interessati dal progetto che giovedì sera hanno incontrato i delegati dell’Ustra. L’incontro è stato voluto proprio per manifestare all’ufficio federale tutte le contrarietà nei confronti del progetto emerse nelle scorse settimane.

Assoluta contrarietà

«Abbiamo illustrato in maniera ferma la nostra assoluta contrarietà verso quello che a tutti gli effetti diventerà un parcheggio per 75 camion...