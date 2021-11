Il progetto dell’USTRA di realizzare una corsia dedicata ai camion sull’austotrada A2 in prossimità del valido di Chiasso Brogeda non è visto di buon occhio dal PPD del Mendrisiotto che ha interpellato le autorità cantonali e federali in quanto il territorio «non può permettersi di realizzare una infrastruttura che aggraverebbe ancora di più i problemi della nostra regione».

Marco Romano ha chiesto al Consiglio federale perché, si legge in una nota del PPD del Mendrisiotto, «l’USTRA non tenga conto della contrarietà dei Comuni toccati» e «perché il traffico pesante non può essere gestito più a nord evitando di pesare su un Mendrisiotto già al collasso».

Sul fronte ticinese, invece, i deputati momò Maurizio Agustoni, Giorgio Fonio e Luca Pagani chiedono al Consiglio di Stato di sostenere, nei confronti dell’USTRA, «la nostra regione che chiede a gran voce di non realizzare la corsia dedicata ai camion. Risulta infatti incomprensibile l’atteggiamento dell’USTRA che d’innanzi ad un’unanime presa di posizione degli amministratori locali ha ritenuto di non dover concedere nessuna apertura non “ammorbidendo” in alcun modo il progetto. Una posizione irrispettosa per il distretto e che chiede a questo punto un intervento deciso da parte del Dipartimento del Territorio e del Consiglio di Stato».

