Il Mendrisiotto sembra destinato a diventare il fulcro del carnevale ticinese 2022. Per più di un motivo, sia interno, sia esterno. I motivi cosiddetti interni sono quelli legati alla volontà degli attori carnascialeschi della regione di fare tutto il possibile per organizzare dei festeggiamenti nel segno della tradizione, malgrado il coronavirus. I motivi esterni concernono le decisioni prese da chi organizza i principali carnevali cantonali, scelte che prevedono dei bagordi 2022 in formato ridotto. L’ultima decisione di questo tipo è quella del Rabadan che mercoledì ha comunicato la scelta di rinunciare sia al corteo mascherato sia alla città del carnevale. Nel 2022 i festeggiamenti si terranno in versione light all’Espocentro di Bellinzona.

Determinazione chiassese

La scelta del Rabadan è...