La Polizia cantonale comunica che, alla luce del maltempo che nelle ultime ore ha colpito in particolare il Mendrisiotto , e in ragione delle possibili precipitazioni previste nelle prossime ore nonché del rischio di esondazione di alcuni corsi d’acqua, è stato costituito uno Stato Maggiore Regionale di Condotta. Lo stesso è composto dai responsabili degli enti di primo intervento ed è coordinato dalla Polizia cantonale.

Dal momento che vi è ancora pericolo per quanto riguarda l’ingrossamento repentino dei fiumi e possibili franamenti, ribadisce la Polizia nel comunicato appena diffuso, si invita la popolazione a continuare a prestare attenzione e in particolare: limitare gli spostamenti allo stretto necessario nelle zone colpite dalle precipitazioni; non sostare sui ponti o in prossimità dei corsi d’acqua; evitare di avvicinarsi alle zone a rischio di scoscendimenti e di caduta di alberi.