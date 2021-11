Chiasso

Il Municipio vuole riqualificare via Dante Alighieri trasformandola in zona d’incontro a 20 km/h con tinte dell’asfalto differenziate – Per sottolineare l’aspetto di cerniera fra musei, teatro e centri formativi si è fatto capo anche all’urban artist Alex Dorici – L’investimento sfiora il milione di franchi