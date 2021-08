Dal poker e dai tavoli di gioco al calcio, in fondo, il passo è breve. Cristiano, sfegatato di Milan, ne approfitta per fare il punto sul mercato rossonero: «Chi si aspettava di più, forse, non ha capito il periodo che sta vivendo il Milan. Nel momento in cui una società, anche in maniera corretta e coerente, decide scientemente di rinunciare agli ingaggi più importanti perché non può più permetterseli, beh, ammette di non avere più né lo status economico né quello sportivo per lottare a grandissimi traguardi. Ho vissuto gli addii a zero di Donnarumma e Calhanoglu proprio in questo senso. Il mercato in entrata è stato conseguente: non avrebbe avuto senso perdere un portiere fortissimo, protagonista con l’Italia agli Europei, per poi dare uno stipendio monstre a un attaccante o a un trequartista. È un mercato coerente, fatto da una squadra che lotta per entrare nelle prime quattro in Serie A e che vuole fare una buona figura in Champions League. Sul mercato l’obiettivo è il colpo a basso costo, mentre in uscita ci sarà sempre un big: dopo i due citati, il prossimo sarà Kessie. È chiaro che il Presidente andrà via a zero. Il Milan ha già preso il sostituto, Adli del Bordeaux, bloccato per l’anno prossimo. Tutto torna».