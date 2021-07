Siamo a metà luglio. È un momento importante per il trattamento della vigna. C’è chi si carica sulle spalle il bidoncino con una pompa a motore e irrora le piante con una lancia e c’è chi usa fra i filari un piccolo trattore con ugelli ai lati per raggiungere le foglie e i grappoli. Ma c’è anche chi, abbinando tradizione e innovazione, ha deciso di utilizzare un drone per eseguire un trattamento rapido e preciso dei vigneti. A dire il vero in Svizzera l’unica azienda che si è buttata a capofitto in questa nuova tecnica è la Tenuta vitivinicola Trapletti SA di Coldrerio.

Rapido e preciso

Incontriamo Enrico Trapletti nei suoi vigneti nella parte alta di Coldrerio che danno sulla tenuta di Mezzana. Si tratta di 4 ettari che da quest’anno vengono trattati con droni per tutti i trattamenti fitosanitari,...