Cosa fare con le ex case comunali dei quartieri mendrisiensi? La domanda se l’è posta il Municipio di Mendrisio che, per trovare una risposta, ha deciso di fare una sorta di esperimento, utilizzando uno di questi edifici: l’ex casa comunale di Salorino.

Per capire quale funzione potrebbe avere in futuro per il quartiere - e in generale per il comune - e come potrebbe essere utilizzata dalla comunità il Municipio ha deciso di ristrutturarla. Senza però conferirgli ancora una destinazione precisa e definitiva. Il progetto che mira alla ristrutturazione interna dello stabile è in pubblicazione in questi giorni all’Ufficio tecnico di Mendrisio.

La fusione e gli stabili in disuso

«Lo stabile oggetto del progetto, come altri edifici di proprietà della Città, ha perso la sua funzione in seguito all’aggregazione e ai cambiamenti nell’organizzazione delle istituzioni che ospitava - è la premessa contenuta nella relazione tecnica allegata alla richiesta edilizia -. La casa comunale è parte integrante del patrimonio storico, culturale e architettonico del quartiere di Salorino (è stata edificata nel 1900, si precisa nell’incarto, ndr) ed è indubbio che meriti di essere utilizzata e valorizzata».

L’intervento in programma «è sperimentale, in quanto cerca di trovare una nuova funzione agli stabili in disuso». E il nome dato al progetto - firmato dall’architetto Carlo Romano - fa intuire chiaramente come il desiderio sia di dare una funzione comunitaria e di ritrovo all’ex casa comunale. Il disegno si chiama infatti «Salorino - Salottino».

La risposta della comunità

Fondamentale per capire come riutilizzare e valorizzare questa e altre ex case comunali sarà la risposta della gente: «Gli interventi previsti si prefiggono l’obiettivo di preservare il valore dell’immobile, evitarne il deperimento e tengono conto di un risanamento completo dello stabile a corto/medio termine qualora l’esperimento ottenesse il risultato auspicato e un riscontro positivo presso la popolazione del quartiere di Salorino».

Scrivanie da affittare

La ristrutturazione interna prevede in particolare - oltre al cambiamento del vettore energetico con l’abbandono del gasolio in favore dell’utilizzo dell’energia rinnovabile - la riorganizzazione della sala polivalente (chiamata nell’incarto «sala di quartiere») in modo «che possa ospitare associazioni, riunioni di quartiere, piccoli eventi ed essere utilizzata per funzioni ufficiali dal Comune» (la sala avrà anche una piccola cucina) e il rinnovo dei locali amministrativi esistenti, che diventeranno tre uffici e una sala riunioni da affittare «con la formula di spazi coworking destinati a giovani imprenditori e professionisti che necessitano di una scrivania per un lavoro saltuario». Sono previste 16 postazioni per il coworking, «con un utilizzo simultaneo stimato attorno alle 10 persone». Il costo stimato per la ristrutturazione è di circa 500.000 franchi.

