Che cosa hanno in comune gli spaghetti, un imprenditore di successo e i modellini di trenini? Apparentemente nulla. Invece sono tre elementi che in un modo o nell’altro fanno parte della storia della Galleria Baumgartner in via Franscini a Mendrisio. La struttura compie 20 anni e ospita la più importante esposizione d’Europa di materiale ferroviario, per lo più statico. Per festeggiare l’importante compleanno dal 1. al 7 novembre viene proposta una serie di iniziative celebrative. Ma per capire il nesso fra i tre elementi citati bisogna andare indietro nel tempo di qualche decennio.

Collezione sempre più ricca

Come ci ricorda il patron Kurt Baumgartner, tutto iniziò il giorno di Natale del 1938. Suo fratello Bruno aveva 8 anni e ricevette in dono la sua prima locomotiva elettrica Märklin (peraltro ancora esposta) che lo stregò. Diventato adulto, è divenuto un imprenditore di successo nel campo petrolifero ma non ha mai accantonato la sua passione giovanile per i modellini ferroviari. Così negli anni ha accresciuto la sua collezione arricchendola con modelli sempre più prestigiosi. A quel punto si trattava di trovare un posto dove esporli. Alla fine degli anni 90 Bruno Baumgartner (deceduto nel 2015) ha così acquistato il pastificio La Spiga davanti alla stazione, lo ha completamente ristrutturato dando vita alla Galleria Baumgartner. Oggi la collezione comprende oltre 4.000 pezzi, alcuni dei quali unici, disposti su tre piani e 2.320 metri quadrati di superficie. Sono esposte anche collezioni donate da privati «per avere la certezza che un domani i modelli non vengano dispersi» afferma Baumgartner.

Ma se i trenini di tutte le epoche la fanno da padrone, si possono ammirare – in scale diverse – anche navi, aerei, soldatini, diorami, plastici, carte valori (vecchie azioni) di società ferroviarie e petrolifere, francobolli e cartoline illustrate sul tema dei treni ed altro ancora.

Le tre generazioni della famiglia Baumgartner: al centro Kurt Baumgartner, direttore della Galleria, a sinistra, il figlio Lorenzo Baumgartner e, a destra, il nipote Riccardo Baumgartner

Il marchio e le mascotte

Forse qualcuno avrà notato il logo «GB», simbolo della Galleria Baumgartner. È un marchio registrato che vuole però anche essere un omaggio alla gloriosa Gotthard Bahn, la ferrovia del Gottardo, realizzata nella seconda metà dell’Ottocento, che cambio il modo di viaggiare, di fare impresa e turismo in Ticino.

Ma i tempi cambiano. Per cui per il ventennale la famiglia Baumgartner si è regalata due piccole mascotte: Bruno e Gloria. Il primo un sorridente coccodrillo vestito da macchinista, la seconda una simpatica elefantina con la divisa da ferroviere. I due animali non sono però stati scelti per caso. Bruno si rifà al «Coccodrillo», soprannome di alcuni locomotori elettrici che nel Novecento segnarono il passaggio dal vapore all’elettrificazione sulla linea del Gottardo. Gloria fa riferimento a «Elephant», soprannome della più grande locomotiva a vapore utilizzata in Svizzera che serviva per trainare i pesanti convogli lungo l’alto Ticino.

Orari d’apertura e partnership

Di regola la Galleria è aperta ai visitatori il mercoledì, il sabato e la domenica. Ma la settimana dall’1. al 7 novembre, con le scuole chiuse, sarà speciale. La GB sarà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30. Il prezzo d’ingresso sarà ridotto a 5 franchi mentre l’entrata sarà gratuita per i minori di 16 anni. All’interno si potranno ammirare tutti i modelli di cui abbiamo parlato, ma si potrà anche giocare e vincere premi alla ruota della fortuna e ricevere gadget in omaggio.

Da segnalare ancora una partnership con il m.a.x. museo di Chiasso dove è in corso la mostra «Treni fra arte grafica e design». Chi avrà visitato una delle due esposizioni avrà uno sconto di 2 franchi sul biglietto d’entrata per l’altra.

La «Bella gente» di Orlando Rezzonico

Gli spazi della GB ospiteranno in mostra anche gli olii su tela di Orlando Rezzonico. Con il titolo «Bella gente» saranno esposte circa 100 opere dedicate a figure umane, soprattutto donne. I quadri saranno in vendita. Il ricavato sarà devoluto all’UNICEF, Fondo delle Nazioni unite per l’infanzia. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni nella prima settimana di novembre e poi sino a fine anno nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Per i 20 anni è stato anche rinnovato il sito internet www.galleriabaumgartner.ch in modo che la GB continui a rimanere un punto di riferimento per tutti i collezionisti.

