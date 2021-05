Débâcle del PPD a Mendrisio. A seguito del risultato delle ultime elezioni che hanno visto la perdita del terzo seggio in Municipio, Davide Rossi ha deciso di rassegnare «a malincuore» le proprie dimissioni. Ne dà notizia lo stesso partito che tiene a sottolineare «l’apprezzamento per il grande lavoro svolto da Dada Rossi che con molta passione, tanta perseveranza e con al primo posto sempre il bene del partito, ha sostenuto e portato avanti le redini della Sezione negli ultimi 5 anni. Dada Rossi si è sempre impegnato in ogni occasione e si è distinto per le sue competenze e la lealtà verso i colleghi di partito, con i quali continuerà a lavorare in Consiglio comunale».