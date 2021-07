«Scusate se vi ho fatto correre». Una frase – quella rivolta agli agenti di polizia – che non ti aspetteresti da un ladro appena preso, praticamente colto sul fatto. Così, però, la notte del 23 aprile scorso è successo. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine sono scattate le manette ai polsi di un 45.enne di origini kosovare residente in Italia il quale, per diversi mesi, ha rubato in più di una ventina di ditte attive soprattutto nel Basso Mendrisiotto. E oggi, l’imputato, ha fatto i conti finali con la giustizia. Il giudice Amos Pagnamenta, presidente della Corte delle assise correzionali, lo ha infatti condannato a una pena di 18 mesi di carcere, 6 dei quali da scontare (i restanti sospesi per un periodo di prova di 5 anni), oltre all’espulsione dalla Svizzera per 7 anni. L’uomo,...