Se ne parla da anni e ora - superato anche il no popolare del 2013 - sembra finalmente tutto pronto. Tra qualche giorno (il 25 maggio) il Municipio di Chiasso pubblicherà i piani riguardanti la variante pianificatoria per la Zona per attrezzature sportive private di Seseglio (l’iter si trova nella fase di informazione e partecipazione pubblica e i cittadini possono inoltrare le loro osservazioni). Un passo necessario per poter poi procedere con l’ambizioso disegno.