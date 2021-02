Quando raccontiamo la storia dei cani bloccati a Brogeda, il presidente della Protezione animali di Bellinzona Emanuele Besomi si arrabbia subito: «Quante volte abbiamo detto e scritto di mai andare a prendere cani in Italia da venditori sconosciuti. Quasi sempre non si conosce la vera storia di quell’animale, da dove viene e come è stato trattato. Perché il problema non è tanto comprarlo ma sono i guai che possono sorgere dopo». Il riferimenti va a quei 24 cuccioli intercettati in Italia poco prima della dogana. Provenivano dalla Calabria e sono stati consegnati a compratori svizzeri. Le autorità italiana comunque indagano in merito al trasporto di animali vivi e alle modalità e all’ammontare della compravendita.