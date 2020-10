Dietro le porte di Pasture, dove la vita non viene messa in pausa

Prendere le distanze da ciò che non conosciamo. Esprimere un giudizio, sovente negativo o critico, limitandosi alle apparenze e alle prime impressioni. Credere di sapere senza interessarsi davvero a cosa ci sia dietro una porta o a una struttura a prima vista - e magari momentaneamente - fredda e grigia. Questi sono solo alcuni atteggiamenti con cui si è spesso confrontati e a cui si tende, più di quanto forse si ammetta, a cedere. Noi però quella porta l’abbiamo varcata, non solo metaforicamente, e abbiamo visitato il Centro d’asilo di Pasture. E, dentro a un edificio che esternamente può sembrare freddo o inospitale, abbiamo trovato un mondo pieno di vitalità, di intergenerazionalità e di interscambio culturale. Con svariate regole da rispettare, sia chiaro, ma questa è prerogativa di ogni comunità.



Tutte le lingue che servono

Perché malgrado il Centro federale d’asilo di Pasture, che si trova in un ex edificio delle FFS a cavallo tra Novazzano e Balerna, sia una sorta di luogo di attesa (i migranti vi soggiornano per un massimo di 140 giorni), le vite dei suoi ospiti non sono sospese o in pausa. Anzi, il centro è stato pensato anche per dare ai richiedenti l’asilo strumenti che gli permettano di affrontare il futuro al meglio. E anche di conoscere meglio la Svizzera. Soprattutto i bambini che frequentano una scuola interna. Le aule a disposizione sono due per i più grandicelli e una per l’asilo. «Le lezioni in che lingua sono?», chiediamo a una maestra. «In tutte quelle che servono per capirsi», ci risponde sorridendo. Riconosciamo l’italiano, l’inglese e il francese, gli altri idiomi sono difficili anche solo da distinguere tra loro.



Il Paese più popoloso

La nostra visita non intimorisce i bambini, che cercano attenzioni e si mettono anche in posa davanti alla macchina fotografica. Non sono timidi e sfoggiano il loro italiano da principianti: «Grazie», «buongiorno», «come stai». Una ragazzina in inglese ci dice che vuole farci un regalo, «farò un fiore di cartapesta per tutti», ci fa capire in inglese e a gesti. Ci intrufoliamo anche in una lezione in corso. Si parla di nazioni e di popolazioni. Quale Paese ha più abitanti? Per i bambini sembra una gara, tutti vorrebbero provenire dal Paese più popoloso. Al muro grandi fogli forniscono informazioni di base sugli argomenti più diversi: l’anatomia umana, la storia della Svizzera, ma anche i nomi dei componenti della classe.



I turni in cucina

Pure gli adulti hanno i loro spazi, anche se il tempo sono liberi di trascorrerlo all’interno come all’esterno del centro. Le camere sono numerose - ma attualmente i posti sono limitati a causa del coronavirus -, alcune sono dedicate a una sola famiglia, che può così disporre di uno spazio tutto suo. Le regole all’interno del centro sembrano quelle di una piccola comunità: c’è chi collabora in cucina, dove a turno si aiuta a preparare il pranzo e la cena per tutti; c’è chi si occupa del bucato (nell’edificio c’è anche una lavanderia); c’è chi si occupa dei propri figli aiutandoli ad esempio a lavarsi. Di spazio non ne manca, i refettori comuni sono due e sono ampi e c’è anche un locale dedicato alla meditazione e alla preghiera.