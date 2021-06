Attirare persone a Chiasso e offrire loro momenti di spensieratezza: è questo l’obiettivo dichiarato dal Municipio di Chiasso alla presentazione della rassegna Cinestate Chiasso 2021 che proporrà una lunga serie di proiezioni cinematografiche all’aperto dal 17 giugno al 26 agosto. Erano ben quattro i municipali presenti ieri all’evento: Bruno Arrigoni, Davide Dosi, Sonia Colombo Regazzoni e Davide Lurati. Segno di quanto le autorità comunali contino su queste proposte di qualità e di quantità (24 gli appuntamenti in cartellone), con la speranza di andare incontro ai gusti di tutta la cittadinanza.

Film in auto al Palapenz

Dopo il successo dello scorso anno ritornano le proposte in modalità drive-in nel posteggio del Palapenz. Le prime due saranno curate dall’Associazione grande velocità – come ha spiegato Aline D’Auria – e sono in programma giovedì 17 e venerdì 18 giugno dalle 21.15. Verranno proiettati rispettivamente «One more jump» di Manu Gerosa e «La famosa invasione degli orsi in Sicilia» film d’animazione per famiglie. Ma i dj Yeleen e Costa e Radio Gwendalyn inizieranno già alle 19 ad animare la serata. Il tutto accompagnato da bar e food truck. Iscrizioni obbligatorie entro le 12 del giorno di proiezione attraverso il sito www.chiasso.ch alla voce Eventi. Capienza massima 50 auto. Possibilità però anche di trovare posti seduti.

Tre cult movies

Sempre in modalità drive-in, sono in cartellone, ancora alle 21.15, altri tre cult movies che non necessitano di grandi presentazioni: mercoledì 23 giugno «Pink Floyd - The Wall», giovedì 24 giugno «The Blues Brothers» e venerdì 25 giugno «Grease».

In caso di brutto tempo i film saranno proiettati alla pista del ghiaccio, ovviamente senza vetture.

Otto pellicole nei rioni

Dopo l’offerta al drive-in, sarà lo schermo a raggiungere i cittadini. Grazie al Cinematografo Ambulante di Luca Morandini, per il terzo anno la rassegna «Cinequartiere» toccherà le varie zone della cittadina: il 1. luglio all’esterno di BancaStato in corso San Gottardo, il 15 luglio in piazza Boffalora, il 23 luglio e il 5 agosto in piazza Municipio, il 12 e 19 agosto a Pedrinate e il 26 agosto ancora in zona BancaStato. Come ha spiegato Morandini, per ora si conoscono le date ma non ancora i titoli che verranno proposti al pubblico. Tutto dipenderà dalle uscite delle varie pellicole nei prossimi mesi. L’obiettivo è comunque di cercare di accontentare un pubblico variegato.

Anche per «Cinequartiere», in caso di brutto tempo le proiezioni saranno spostate alla pista del ghiaccio.

Tutti questi eventi saranno gratuiti, offerti dai dicasteri Sport e tempo libero e Attività culturali, con il sostegno di BancaStato e AGE SA.

Bancarelle e musica

Ma nell’estate chiassese non poteva mancare il tradizionale mercatino serale del sabato. Come illustrato da Alan Mazzolini, prenderà il via il 19 giugno dalle 18 alle 23 con bancarelle, food truck e un concerto realizzato in collaborazione con l’Associazione Hammond che vedrà in piazza Indipendenza gli Interceptor, una Tina Turner tribute band.

Per le serate del 26 giugno, del 3, 10, 17 e 24 luglio, oltre alle bancarelle ci sarà musica dal vivo per intrattenere i visitatori lungo il corso. Gli organizzatori stanno pure valutando la possibilità di proporre sfilate di moda con i commerci di Chiasso, ma si attendono conferme.

Il 31 luglio ci sarà un secondo concerto in piazza Indipendenza in collaborazione con l’Associazione Hammond: sul palco i Pipistrani, mentre il 1. agosto si esibirà Rossana Taddei. Il programma delle diverse manifestazioni potrebbe comunque ancora subire variazioni

La Raminalonga

Ormai non si contano le diverse manifestazioni estive che abbinano la marcia alla degustazione di prodotti tipici del territorio. Così a Chiasso il 22 agosto potrebbe svolgersi la prima edizione della Raminalonga, una passeggiata enogastronomica tra Seseglio e Pedrinate lungo il sentiero del vino. Come ha spiegato Davide Lurati, la proposta è giunta da alcuni produttori della regione e adesso si sta lavorando per cercare di preparare il terreno per questa Raminalonga, ma purtroppo il tempo stringe. Vedremo.

