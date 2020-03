Un aiuto celestiale in una realtà che di spirituale ha ben poco. A Chiasso i City Angels rendono onore al loro nome dal mese di ottobre del 2018, dopo essere approdati a Lugano nel 2014. «Volontari di strada d’emergenza», così si definiscono i membri dell’associazione nata nel 1994 a Milano, che da allora si impegna per la solidarietà e la sicurezza.

A quasi un anno e mezzo dalla fondazione della sezione chiassese, il bilancio è positivo, come ci spiega il coordinatore Rubens Dal Fuoco. Vinta l’iniziale diffidenza, anche delle autorità - «gente in divisa può sempre creare diffidenza nella popolazione» -, il nostro interlocutore si sente di dire che «ci siamo insediati bene». Anche nel senso più letterale dell’espressione: sono stati dati all’associazione un ufficio in via Bossi da utilizzare...