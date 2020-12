Con la fine del 2020, dopo oltre vent’anni di attività nel cuore di Mendrisio, chiude il ristorante Atenaeo del vino. «Una presenza importante segnata da molti successi e momenti felici che resteranno nella memoria di chi, in questi anni, ha fatto tappa in questo magico luogo per condividere momenti privati o di lavoro» si legge in una nota della Fondazione Maletti, proprietaria delle mura, che si dice profondamente grata dell’ottima collaborazione. «Ringraziamo il gastronomo Mirko Rainer, i fratelli Patricio e Piermaria Calderari e tutto lo staff per aver saputo deliziarci con una ristorazione sempre di alta qualità, che ha reso lo storico locale un punto di riferimento per la cultura gastronomica e per l’accoglienza momò e non solo».