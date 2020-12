Dopo anni e anni di botte un tentativo di omicidio

Frattura del pavimento orbitale sinistro (e conseguenti e persistenti problemi alla vista), frattura scomposta al naso, frattura di radio e ulna, frattura del polso, diverse fratture alle costole, ferite che hanno necessitato punti di sutura (in due casi causate da un coltello), un dente spaccato, tumefazioni, lividi ed ematomi. È il riassunto, non esaustivo, di dieci anni di botte, referti medici alla mano. Riassunto a cui manca il momento più eclatante, quello in cui la vittima ha visto il marito raggiungere il limite: «Era fuori di sé, con gli occhi da pazzo. Ho visto la morte in faccia». Quell’11 aprile 2019 ad Arzo infatti – è la teoria dell’accusa – il marito (da ieri alla sbarra) ha cercato di uccidere la moglie, soffocandola. Lui, per contro, nega questa intenzione. Ma non nega le botte. Rischia ora otto anni di carcere: tanti ne ha chiesti la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, titolare dell’inchiesta. L’ipotesi di reato principale è di tentato omicidio intenzionale.

Versioni discordanti

Partiamo proprio dall’11 aprile. Sfogliando l’atto d’accusa (che riporta in sostanza la versione della vittima), emerge che il litigio sarebbe sfociato per futili motivi in bagno, dove l'imputato - 35 anni, cittadino italiano, difeso d’ufficio dall’avvocato Giuseppe Gianella - avrebbe sollevato di peso la moglie, scaraventandola nella vasca da bagno e rovesciandole poi in testa un secchio contenente un residuo di acqua e candeggina. In seguito le avrebbe spinto la faccia sul fondo della vasca, dove vi era un filo d'acqua, in un primo tentativo di soffocamento. Con dei calci la donna si sarebbe liberata e sarebbe scappata in salotto, dove l'uomo l'avrebbe raggiunta e colpita con ripetuti pugni sul costato e uno alla tempia. Le avrebbe poi morso il labbro e sarebbe riuscito a cingerle il collo con l'avambraccio al fine di soffocarla, facendole annebbiare la vista e perdere i sensi per qualche secondo.

Questa ricostruzione è stata lungamente osteggiata dall’imputato in aula: nella sua versione il litigio sarebbe iniziato in seguito a provocazioni della moglie in salotto, dove vi sarebbe stata una prima presa per il collo («ma era un tentativo di calmarla: se è svenuta non me ne sono accorto»). Poi, dopo una pausa, la lite sarebbe ripresa in bagno, dove il 35.enne – sempre a suo dire verbalmente provocato – avrebbe di nuovo preso per il collo la compagna («per spaventarla») e poi l’avrebbe scagliata nella vasca. L’uomo nega infine di averle versato la candeggina sul volto.

Per l’accusa non vi sono dubbi: la linearità delle dichiarazioni della moglie (che pochi mesi dopo il fatto ha ottenuto il divorzio) sono costanti e lineari, nonché suffragate da referti medici e testimonianze. Per contro l’imputato ha cambiato versione più volte e non è credibile: «L’11 aprile è stato il culmine di una lunghissima serie di violenze patite in silenzio, all’oscuro da occhi indiscreti, nella casa dove ci si dovrebbe sentire sicuri. A mio parere non vi è dubbio che abbia tentato di uccidere senza riuscirci la ex moglie. Voleva farla tacere una volta per tutte, lei che gli ricordava le sue inadempienze». L’imputato per contro ha negato recisamente questa ipotesi: «Sono stato violento? Vero. Ma non sono quel tipo di persona che leva la vita alla propria moglie. So di aver commesso tanti errori, ma devo pagare solo per le cose che ho fatto».

I precedenti

Come detto in entrata, il 35.enne deve anche rispondere di oltre un decennio di violenze ai danni della compagna. Oltre una dozzina gli episodi imputatigli, tra lesioni gravi e lesioni semplici, in parte contestati. In particolare l’accusa di averla ferita un paio di volte con un coltello alla mano e, con la stessa arma puntata all’addome, di averla minacciata più volte dicendo che se l’avesse lasciato avrebbe ucciso lei e il loro figlio.

Per tutto questo, Canonica Alexakis ha chiesto otto anni di carcere e l’espulsione per dieci. In mattinata prenderà la parola la difesa, che si batterà contro l’ipotesi di tentato omicidio e chiederà una congrua riduzione di pena. Starà poi alla Corte delle assise criminali presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti sentenziare sul caso. Di certo c’è che le botte - tante botte - ci sono state. Fin quasi da subito, come ha ricordato la procuratrice: «Quale uomo che vuol definirsi tale prende per il collo la propria compagna incinta di otto mesi e la fa cadere?», ha detto, in riferimento a un fatto (prescritto ma ammesso) risalente al 2006, quando i due erano assieme da poco.

