Dell’arrivo di Aldi a Mendrisio si parla da anni. Da ieri è in pubblicazione la notifica di costruzione riguardante l’insediamento di una nuova filiale in via San Martino, nel terreno conosciuto come «la cava» (che si affaccia su via Vignalunga) e in cui è in fase di costruzione un maxi complesso immobiliare. Una zona della città destinata a diventare sempre più strategica dal punto di vista commerciale (nelle scorse settimane è stato inaugurato nelle vicinanze il nuovo autosilo) e che, una volta terminato il cantiere, cambierà volto in modo piuttosto radicale.Una zona in pieno fermento e in cui da alcuni mesi (più precisamente da giugno) è stato realizzato anche un nuovo assetto stradale con la costruzione di una grande rotonda. Per Aldi si tratta della terza apertura nel Mendrisiotto dopo Morbio Inferiore (nel 2008, la prima in Ticino tra l’altro con Quartino) e Chiasso (nel 2010).

L’OK del 2017

Luce verde al progetto era stata data nel 2017, quando era stata approvata la licenza edilizia per la realizzazione di un complesso a contenuti misti, comprendente appunto anche un supermercato di Aldi. Domanda edilizia in cui veniva indicata la volontà di realizzare tre diverse palazzine di cinque piani ciascuna, ognuna delle quali dotata di una ventina di appartamenti per un totale di 68 unità abitative. Oltre al discount e alle superfici residenziali, nel progetto (realizzato dallo Studio d’architettura Casali Sagl) sono previsti anche spazi per uffici. Complessivamente si parlava di un investimento di circa 25 milioni di franchi con la volontà, così si leggeva nella relazione tecnica, di migliorare un quartiere «oggi degradato e privo di ogni qualità». Nel 2017 il progetto complessivo era anche in parte stato rivisto per realizzare delle modifiche in base alle osservazioni presentate dall’Ufficio della natura e del paesaggio. Modifiche finalizzate a «a migliorare l’inserimento del complesso all’interno del paesaggio circostante». In particolare è stato riprogettato il disegno dei primi due livelli che ora presenta linee drasticamente semplificate. Rispetto al disegno iniziale sono anche stati eliminati i parcheggi a pettine previsti all’esterno così come il ristorante che avrebbe dovuto trovare spazio al primo piano. Al suo posto ci sarà un ufficio. L’autorimessa al piano interrato è invece stata ottimizzata e ingrandita.

Si vuole arrivare a quota 300

Aldi è presente sul mercato elvetico dal 2005 e in una quindicina d’anni ha vissuto una crescita esponenziale, basti pensare che i discount aperti nel nostro Paese sono oggi più di 200(13 in Ticino). Da noi intervistato quasi esattamente un anno fa l’ex direttore generale Timo Schuster aveva annunciato l’intenzione di raggiungere, entro 10 anni, quota 300 negozi in Svizzera e preannunciato in Ticino progetti riguardanti l’apertura, oltre che a Mendrisio, anche a Massagno e a Minusio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata