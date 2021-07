Le conseguenze del maltempo registrato in questi giorni in Ticino stanno dando particolari grattacapi a Breggia, in Valle di Muggio. Fra smottamenti e strade chiuse, a impensierire abitanti e Municipio v’è un altro problema, quello dell’approvvigionamento idrico. Ironico, con tutta la pioggia caduta, che alle frazioni di Bruzella, Caneggio e (parzialmente) Morbio Superiore non arrivi più acqua dalle sorgenti. Un fatto riscontrabile anche a Campora e Casima, frazioni di Castel San Pietro dipendenti dal medesimo bacino e per questo motivo sulla stessa barca.

«Per quanto riguarda l’esondazione dei riali, la situazione si è stabilizzata nella notte e nella giornata di oggi (ieri, ndr)», conferma Sebastiano Gaffuri, sindaco di Breggia da noi contattato. «Il problema ora è l’accesso all’acqua potabile. L’adduzione dalle due sorgenti poste in Valle della Crotta, Carbonera e Piazzöö, è interrotta e non sappiamo ancora di preciso dove risieda il problema, se sia ‘‘solamente’’ dovuto alle condotte o se invece riguardi direttamente la vena, l’acqua in arrivo dalla montagna».

In Valle della Crotta, i danni provocati dal maltempo sono evidenti.

Il crollo di una porzione di collina ha messo alla luce le condotte. / © CdT

Uno dei molti riali che attraversano la Valle, invaso dai detriti portati dalla corrente

Quanto ci vorrà per ripristinare l’approvvigionamento idrico? «Impossibile dirlo con esattezza, noi ci auguriamo di poter riportare la situazione alla normalità già nei prossimi giorni», ci spiega Gaffuri. «Oggi (ieri, ndr) iniziamo le operazioni, ma potremo rintracciare eventuali perdite lungo le condotte solo dopo aver sgomberato l’impianto della sorgente dai materiali portati dal maltempo». E per l’impianto della sorgente Carbonera, che abbiamo visitato poco prima che i lavori entrassero nel vivo, parliamo di una bella impresa: liberare l’entrata dai massi portati dalla corrente, oltre che dal fango e detriti che hanno completamente invaso l’interno della struttura.

Vista sull’impianto alla sorgente Carbonera. / © CdT La porta aperta e piegata, con l’interno invaso da fango e materiali, all’impianto della sorgente Carbonera. / © CdT

L’elicottero che trasporta l’escavatore verso l’impervia zona della sorgente Carbonera

Nel frattempo, alla popolazione si è offerta una soluzione alternativa, per quanto temporanea. «Per ovviare al problema stiamo rifornendo il serbatoio di Bruzella (che va poi a servire le frazioni di Bruzella, Caneggio e in parte anche i villaggi dell’altro versante della Valle di Muggio) con dell’acqua trasportata tramite cisterne alimentari da altri comuni», ci spiega il sindaco di Breggia. «Parliamo comunque di un palliativo: siamo in grado di fornire una quantità sufficiente solo per un uso moderato, l’invito rivolto agli abitanti è dunque quello di utilizzare con parsimonia l’acqua».

La Protezione civile all’opera al serbatoio di Bruzella. / © CdT

Secondo MeteoSvizzera, dopo due giorni di tregua le precipitazioni torneranno a colpire nel weekend. «Visto quello a cui abbiamo assistito negli scorsi giorni, la preoccupazione per il ritorno delle piogge c’è», ammette Gaffuri, che sottolinea però: «Grazie alle forze messe in campo per reagire all’emergenza, ci faremo trovare pronti nel caso di un secondo grande evento».

