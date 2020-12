In via Campagna Adorna a Mendrisio restano ormai solo macerie e dubbi. Domato l’incendio - il secondo in quattro anni - divampato negli spazi della PM Ecorecycling, ditta attiva nello stoccaggio, smaltimento e riciclaggio di pneumatici, i militi del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto hanno lasciato il campo agli agenti della Scientifica. I loro rilievi potranno fare chiarezza sul motivo per cui sabato, verso le 22, alcune migliaia di pneumatici hanno preso fuoco. Un fuoco notevole, «domato definitivamente domenica verso le 18.30 - spiega il comandante del corpo distrettuale Corrado Tettamanti - Sul posto siamo restati fino a circa le 22, per le operazioni di ristabilimento». Alle operazioni hanno preso parte 45 pompieri con 14 veicoli.

Ma torniamo ai fatti, perché il rogo ha infiammato...