Il Nebiopoli di Chiasso si terrà due settimane in anticipo rispetto al normale periodo in cui cade il carnevale. Andrà infatti in scena dal 6 al 9 febbraio. Proprio da Chiasso grazie al Nebiopoli è partita un’onda verde che ha invaso tutto il cantone rimettendo in discussione il modo in cui vengono organizzati gli eventi. Lo sottolinea il Comitato Centrale Carnevale Nebiopoli in una nota, evidenziando che anche l’edizione 2020 vedrà l’utilizzo di bicchieri rinnovabili. Inoltre, la manifestazione dice no alle stelle filanti spray: «l’intento - spiega il comunicato - è proprio quello di sollecitare la discussione in merito a questo prodotto che infastidisce chi sfila e che comunque è molto inquinante»