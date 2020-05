Due donne in Municipio, la prima volta di Mendrisio

Capita, a volte, che fatti degni di nota vengano sepolti dalla frenesia del quotidiano e dall’autorevolezza delle cerimonie, che li relegano senza appello a meri dettagli folcloristici. La corrente legislatura del Municipio di Mendrisio, dilatata dal coronavirus, è caratterizzata dall’ingresso nell’Esecutivo di Francesca Luisoni (PPD), a capo del Dicastero pianificazione ed economia e prima municipale donna nella Mendrisio aggregata (e quarta a Mendrisio borgo), e di Françoise Gehring (Insieme a Sinistra - IaS). Due donne (in un collegio di sette) che sono subentrate a colleghi che hanno deciso di lasciare la stanza dei bottoni a mandato in corso: Piermaria Calderari nel primo caso e Giorgio Comi nel secondo; le dimissioni di quest’ultimo saranno ufficializzate, se tutto andrà come previsto, nella giornata odierna.

Un bouquet di circostanze che hanno portato il Magnifico borgo ad avere attualmente la più alta rappresentanza femminile in Municipio (per quanto sproporzionata) tra i poli urbani ticinesi (se, per questioni demografiche, non si considera Chiasso una città) nonché la più elevata della sua storia. Un dato che spicca particolarmente in un periodo in cui la ricerca della parità di genere si concretizza sotto forma di mozioni, petizioni e scioperi, in un cantone dall’Esecutivo senza donne e in cui per taluni l’esempio di Zurigo, con la sua sindaca Corine Mauch, assume tratti quasi inarrivabili.

E se da una parte la soddisfazione di Gehring, capogruppo di IaS in Consiglio comunale, per la doppietta femminile in Municipio non è un mistero («Sono felice di poter lavorare con Francesca Luisoni (...). Sono infatti convinta che le donne sono una componente importante della società e il loro contributo in politica è tanto importante quanto quello degli uomini»), dall’altra ci siamo chiesti come i suoi futuri colleghi di Municipio vedano l’ormai prossima presenza (Comi lascerà formalmente la carica a fine luglio) di due donne nell’Esecutivo comunale.

«Conosciuta e apprezzata»

«Non posso che salutare questo fatto positivamente», afferma Samuele Cavadini. «È chiaro che la rappresentatività delle donne è ancora bassa. Però fa piacere avere una donna in più, tra l’altro conosciuta e apprezzata». Il sindaco giudica positivo il fatto che la squadra del Municipio sia ben rappresentata anche sotto questo profilo, «perché dovremo affrontare problematiche anche gravose». In questo senso «avere una visione più femminile aiuta sicuramente a prendere decisioni con altre prospettive».

Sulla stessa linea Paolo Danielli: «Vedo molto positivamente il trend di Mendrisio, che nel corto-medio termine si spera diventi la normalità. Nel caso specifico abbiamo due rappresentanti con profili forti: ciò porterà sicuramente a un lavoro che avrà magari un approccio diverso ai temi». Gehring entra d’altro canto in un dicastero - prosegue il vicesindaco - «molto particolare, quello della socialità».

Anche per Samuel Maffi quello che si sta per compiere è un passo importante. «Leggo anche in questo senso la scelta di IaS e di Giorgio Comi di dimettersi anticipatamente, nonostante la proroga di un anno: l’occasione c’è stata ed è stata utilizzata». Il politico tiene però a sottolineare l’importanza dell’adempimento di «una doppia condizione cumulativa»: da una parte il fattore di genere e dall’altra l’ingresso nell’Esecutivo di «una persona con la quale sono sicuro che si potrà lavorare bene, pragmatica e intelligente».

Daniele Caverzasio, che ha sostenuto l’introduzione del bilancio di genere nel capoluogo, rileva da parte sua come a essere importanti siano le qualità delle persone; «d’altro canto è vero che ognuno porta le proprie sensibilità, la propria esperienza di vita e il proprio vissuto. Una donna ha magari sensibilità diverse su certi aspetti, però alla fine che conta davvero è la qualità». Dal suo punto di vista, Françoise Gehring ha tutte le qualità necessarie, avendo dimostrato anche in Consiglio comunale di saper lavorare in gruppo: «questo sarà ancora più importante nei prossimi mesi e anni, perché dobbiamo ripartire affrontando una crisi economica e sociale».

«Le quote rosa non servono»

Per Marco Romano la presenza di due donne in Municipio «dimostra che le quote rosa stabilite per legge non servono e che le situazioni si realizzano in questo modo». Il politico ritiene che ogni persona, indipendentemente dal genere, porti il proprio essere, le proprie esperienze e il proprio modo di riflettere in un gremio. «L’arrivo di Francesca Luisoni ha portato una bella dinamica, e ho gli elementi per credere che anche l’arrivo di Françoise Gehring farà lo stesso». Per Romano a essere oggi prioritarie sono comunque la coesione, l’efficienza e l’efficacia del Municipio, indipendentemente dalla questione di genere.

«Sono assolutamente contenta, a maggior ragione se penso che quando eravamo partiti con l’Alleanza OttoMarzo.16 l’obiettivo era avere una donna in Municipio», dichiara dal canto suo Francesca Luisoni, che rileva come adesso ci si trovi, «per una serie di contingenze particolari, con due donne, entrambe subentrate, quindi nessuna ancora direttamente eletta». L’obiettivo che si pone per l’aprile del 2021 è quindi - prosegue - confermare a livello elettorale queste posizioni. La doppietta femminile in Municipio è benvenuta, conclude, a maggior ragione in un periodo, quello della lotta al coronavirus, in cui le donne hanno dimostrato l’importanza del loro lavoro.

Chiasso vincerebbe... ma è fuori concorso

Per quanto bassa, la percentuale di donne nell’Esecutivo di Mendrisio si rivela essere più importante di quella degli altri poli urbani cantonali, ovvero di Lugano (una sola donna, Cristina Zanini Barzaghi, dopo la partenza nel 2015 di Giovanna Masoni Brenni e il conseguente scioglimento del «Frauenverein»), Locarno (nessuna donna) e Bellinzona (nessuna donna). Chiasso, pur avendo due municipali donne su cinque (Roberta Pantani e Sonia Colombo-Regazzoni), per questioni demografiche non può fregiarsi dello status di città e pertanto non è stata presa in considerazione.

