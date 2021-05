Due auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente della circolazione avvenuto mercoledì pomeriggio, attorno alle ore 15:30, sulla superstrada Mendrisio-Stabio, all’altezza di Ligornetto. Stando alle prime informazioni un furgone immatricolato in Ticino ha rallentato ed è stato urtato da una BMW immatricolata in Italia che a sua volta è stata tamponata da una Skoda immatricolata in Ticino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure agli occupanti dei veicoli che avrebbero riportato unicamente delle escoriazioni. Due persone sono state trasportate la pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.