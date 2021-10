È deciso: il nucleo chiude lunedì

« Ritenute le recenti decisioni degli organi di giudizio sul tema in oggetto - si legge in una nota del Comune - a decorrere da sabato 16 ottobre 2021 saranno implementate le prescrizioni di traffico volte alla chiusura parziale al traffico di transito delle strade del centro storico (e adiacenze) del nucleo di Ligornetto, quartiere della Città di Mendrisio». Visto che la chiusura a fasce orarie è prevista solo nei giorni feriali, il primo giorno di sbarramento al traffico sarà lunedì 18 ottobre. «A partire da lunedì 18 ottobre 2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 5 alle ore 8 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, ad eccezione del servizio a domicilio, di velocipedi e ciclomotori, il nucleo storico di Ligornetto è chiuso al traffico di transito», precisa il Municipio.

Le strade interessate dalla restrizione sono le seguenti: accesso al nucleo da piazza Volontari; via Colombara/intersezione via Comi (da Genestrerio-Stabio, zona sottopasso); via Girivel da via Mastri; via Roggia/via A. Pessina (dalla rotonda di Rancate).