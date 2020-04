La rete stradale al collasso e l’inquinamento dell’aria da anni soffocano il Mendrisiotto. Poi è arrivato il coronavirus e ha risolto il problema. Che effetto le fa?

«Sarebbe bello poter affermare che è stato risolto... Si tratta di una situazione solo temporanea: il problema del traffico nel Mendrisiotto esiste ancora anche se al momento non lo viviamo. Infatti questa situazione surreale ci sta regalando alcune settimane in cui a prevalere lungo le strade è soprattutto la mobilità lenta, con i nuclei svuotati dal traffico. È sicuramente l’aria migliore che respiriamo da anni nel Mendrisiotto, anche perché oltre a noi è l’intera Lombardia a essersi fermata. Sono convinta che questi momenti ci aiuteranno a riflettere e ci spingeranno a trovare delle soluzioni per il futuro, magari anche a fare...