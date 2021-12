È stato un assassinio e non un omicidio. E giuridicamente la differenza non è una quisquilia. «Una mattanza», l’ha definita il giudice Marco Villa. Pasquale Ignorato si sarebbe potuto fermare dopo il primo colpo. E invece ha continuato. Ha colpito la vittima con una spranga di ferro altre cinque o dieci volte. Quando non aveva più alcun modo di difendersi. Quando era inginocchiato e poi quando era a terra. Una vittima - Angelo Falconi - che aveva 73 anni. Ucciso per futili motivi in un’autorimessa di via Valdani a Chiasso. Falconi aveva deciso di disdire il contratto di locazione dell’appartamento in cui la famiglia Ignorato viveva. Il 30 novembre di 6 anni fa era stata perfino convocata un’udienza per discutere i termini dello sfratto. Ma Ignorato (che all’epoca aveva 51 anni) decise di non...