Ora è ufficiale: il FoxTown bis verrà inaugurato nella primavera del 2022 e sorgerà all’interno del centro San Martino in via Moree a Mendrisio. Dopo lo stop forzato causato dall’emergenza sanitaria, il futuro gemello del polo commerciale ospiterà 40 nuovi store di prestigiosi brand del lusso, del fashion e del lifestyle, nonché numerosi nuovi posti di lavoro e avrà un’impronta sempre più green.

L’espansione – comunica il centro in una nota – segue una direttiva etica e strategica, rivolta al territorio e alla comunità e pone al centro delle politiche aziendali uno sviluppo consapevole e sostenibile. L’ampliamento, che vedrà un ingente investimento da parte dell’imprenditore Silvio Tarchini seguirà rigidi criteri di efficacia e sostenibilità optando anche per l’utilizzo di materiali scelti in un’ottica di economia circolare e riciclo.

Il progetto offrirà una rinnovata mobilità al servizio di clienti, turisti e cittadini. La nuova ala del Factory Stores sarà infatti raggiungibile tramite mezzi pubblici, grazie ad un collegamento diretto con la stazione ferroviaria di Mendrisio San Martino che consentirà agili e veloci spostamenti sia per la Svizzera (Zurigo, Lucerna) che per l’Italia (Milano, Como, Varese). Un servizio fortemente voluto per facilitare l’accessibilità al polo commerciale ma anche per limitare sempre di più l’utilizzo di mezzi privati, riducendo le emissioni di CO2 e contenendo le problematiche legate al traffico e alla viabilità.