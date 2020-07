È un’estate molto strana, con turisti diversi dal solito

In marzo, quando il Consiglio di Stato decise la chiusura di tutte le attività non necessarie, molti albergatori pensarono che non sarebbero arrivati a fine anno. Le prospettive per il settore erano terribili. Poi però è arrivato luglio, che è stato una boccata d’ossigeno un po’ per tutti. Gli svizzeri quest’anno in massa hanno deciso di passare le vacanze in patria e anche il Ticino - con Locarno, Ascona, Brissago, Morcote e Gandria da sempre nel cuore di tanti svizzerotedeschi - ne ha approfittato. E il Mendrisiotto il Basso Ceresio invece? «Meglio - ci spiega la responsabile dell’Ente turistico Nadia Fontana- Lupi - di quanto s’immaginava in primavera». Non si può però fare un bilancio generalizzato. C’è a chi la stagione sta andando benissimo («Perfino meglio dell’anno scorso») e a chi invece sta andando malino. Perché è un’estate strana. Molto strana. Con un turismo strano.

Tra verde e asfalto

«Gli svizzeri quest’anno - conferma Fontana-Lupi - vogliono la montagna e la campagna e sembrano evitare le città. Non a caso gli alberghi di Zurigo o di Ginevra sono per metà vuoti, mentre sono pieni quelli del Lavaux. Da questo punto di vista il Mendrisiotto è un po’ svantaggiato perché, nonostante due terzi del territorio siano effettivamente montagne o colline, turisticamente la nostra regione fatica un po’ ad essere riconosciuta in questo senso». C’è il Generoso, il San Giorgio, il Ceresio in alcuni dei suoi panorami più belli, l’intera valle di Muggio, le gole della Breggia e chi più ne ha più ne metta. Eppure nell’immaginario collettivo il Mendrisiotto è spesso altro.

«La gente guarda le stelle»

È un’estate strana, dicevamo. «Quest’anno i turisti cercano soprattutto le stelle, gli alberghi di standing un po’ più alto. Questo perché hanno probabilmente l’impressione che curino maggiormente la sicurezza in merito al coronavirus». Stelle, ma non solo. «Oppure cercano piccole strutture, con poche camere. Magari isolate». Per paura dei contagi.

L’età si abbassa

E si nota un - piuttosto netto - abbassamento dell’età media dei turisti. Normale a ben pensarci. Con i confederati quasi «costretti» a fare le vacanze in Svizzera anche in Ticino si nota un maggior arrivo di giovani e famiglie. «Per i giovani il discorso - sottolinea Fontana-Lupi - è logico. Ci sono mete, pensiamo per esempio a Ibiza, che di solito per loro offrono molto di più. Ma quest’anno un po’ ovunque le discoteche sono chiuse (o comunque aperte con limitazioni, ndr) e i concerti non ci sono». Dunque sì, anche loro optano per le passeggiate e la natura.

Le notti si moltiplicano

Altro trend riguarda la permanenza media, che si è allungata. In Ticino ormai da diversi anni - a parte i turisti più anziani, che ancora spendono una o due settimane da noi - si è notato generalmente un accorciamento della permanenza. Per i confederati il Ticino è spesso un luogo in cui passare un weekend, o un weekend lungo. Quest’anno è diverso. Il Ticino per molti è «la vacanza», probabilmente l’unica dell’anno tra l’altro. E dunque si rimane di più. Un trend che ha portato l’Ente turistico a proporre una campagna (intitolata «Scopri il Mendrisiotto») volta proprio a favorire un soggiorno minimo di tre notti e che comprende un regalo speciale del valore di 50 franchi per persona (o 200 a famiglia) da spendere poi in ristoranti, grotti, musei, cantine, lidi, piscine, navigazione, impianti di risalita e tutte le attività a carattere strettamente turistico.

Serpiano: la sorpresa

Ma, chiediamo a Fontana-Lupi, c’è un luogo che ha particolarmente brillato quest’anno a livello turistico? «La ferrovia del Generoso - ci spiega - sta andando molto bene, anche se credo meriti una menzione il Serpiano. Già l’anno scorso era stato molto apprezzato da un pubblico internazionale, soprattutto di indiani, ma quest’anno sta avendo successo anche tra gli svizzeri».

Si teme però agosto

Dunque sì, luglio è andato meglio del previsto e probabilmente è riuscito a mettere una pezza a un anno che comunque resterà difficilissimo. «Il gatto - conferma Fontana-Lupi citando Trapattoni - non è ancora nel sacco». La grande incognita riguarda il mese di agosto, quando in Svizzera tedesca riprenderanno le scuole e dunque non sarà più (per loro) tempo di vacanze. Possibile comunque che svizzerotedeschi e romandi tornino ancora in Ticino per dei weekend. «Questo sì - ci spiega la responsabile dell’Ente turistico - ma gli hotel hanno bisogno di clienti anche in settimana».

